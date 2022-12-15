جدة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسشاركت دارة الملك عبدالعزيز في فعاليات معرض جدة للكتاب 2022 ، الذي تنظِّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة؛ بإصداراتها المتعددة والمتنوعة ذات الطابع الثقافي والمعرفي، وفي المجالات التاريخية، والجغرافية، والأدب، والثقافة، والآثار وغيرها؛ وذلك إبرازًا لحراكها العلمي والثقافي؛ عبر عناوين تنبثق من مسارات ثقافية ومعرفية تخدم جوانب بحثية ومعرفية عدة.وضمَّ جناح الدارة المشارك في المعرض, عناوين جديدة من ضمن إصداراتها، تتمثل في كتاب (المصادر التاريخية لمكة المكرمة عبر العصور رصدًا، ودراسةً، وتحليلاً) في خمسة مجلدات، وكتاب (مراسلات الحفظي)، و(استطلاع جوي لغرب المملكة)، و(مكتبة المسجد النبوي الشريف: تاريخ ونوادر)، و(نوادر المطبوعات في مكتبة المسجد النبوي الشريف)، و(الوفادة المشرقية على الأندلس خلال العصر الأموي)، و(سياسة الملك عبدالعزيز في حَلِّ مشكلات ساحل البحر الأحمر الأمنية)، و(علي جواد الطاهر وجهوده في التأريخ للأدب في المملكة)، و(تاريخ البصرة والأحساء والقطيف 907-959هـ / 1501-1552م)، و(تقييدات آل سعود على المخطوطات الأصلية في المكتبات الحكومية السعودية 1157-1373هـ /1744-1953م).كما تقدم الدارة لزوار المعرض إصدارًا جديدًا لمركز تاريخ مكة المكرمة التابع للدارة يحمل عنوان (مكة المكرمة معالم ومعلومات)، الذي يختزل بين دفتيه ما يقدم لحُجَّاج بيت الله الحرام والمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة، والتعريف الموجز والسريع بأهم المعالم والمواقع في البلد الحرام، إضافة إلى أكثر من 500 إصدار تغطي جوانب أدب الرحلات، وكتب السيرة والمذكرات، والحياة الاجتماعية في غرب المملكة ، والدراسات التاريخية والاجتماعية، وتاريخ البحر الأحمر، وتاريخ غرب المملكة العلمي والاقتصادي، وتاريخ الكعبة المشرفة، وتاريخ المدينة المنورة، وتاريخ مكة المكرمة، وكتب الأطالس والمعاجم، وكتب في تراث الجزيرة العربية، والتاريخ القديم.يذكر أن دارة الملك عبدالعزيز من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية التي تضمُّ أكثر من (900) دار نشر محلية وعربية ودولية، عبر اصداراتها وعناوينها في جوانب مختلفة، تهدف إلى تعزيز النواحي المعرفية والبحوث العلمية وسهولة الوصول لها، التي تمثل آداب وجغرافية المملكة العربية السعودية، والعالمين العربي والإسلامي.كما يعدُّ معرض جدة للكتاب أول معرض يقام في محافظة جدة تحت مظلة وزارة الثقافة، ويأتي ثالث المعارض التي نظَّمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في عام 2022م ضمن مبادرة (معارض الكتاب) التي تسعى من خلالها الهيئة إلى التوسع في إقامة معارض الكتاب بالمملكة العربية السعودية، حيث انطلقت بمعرض المدينة المنورة للكتاب في يونيو الماضي، ثم معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اُختُتِمَ في أكتوبر الماضي، على أن تدشن المبادرة معارضها لعام 2023م بمعرض المنطقة الشرقية للكتاب في شهر مارس العام المقبل.// انتهى //21:59ت م0190