أثينا 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ كلاًّ من وزير البيئة والطاقة كوستاس سكريكاس، ووزير التنمية والاستثمار أدونيس جورجاديس، ووزير البنية التحتية والنقل بالجمهورية الهيلينية (اليونان) كوستاس كارامانليس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمَّار؛ وذلك ضمن زيارة معاليه لليونان.وأشاد الحقيل، بزيادة وتيرة التقارب بين البلدين، مُشيراً إلى أن زيارته اليونان اليوم، هي امتداد لزيارة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، واستكمالاً للمجهودات التي يتم تنفيذها لبناء منظومة علاقات تُلبِّي طموحات شعبي البلدين الصديقين في المجالات كافّة، ومنها قطاع تنمية المُدُن، خاصّة أن الوزارة تضطلع بدور كبير في تقديم غالبية خدمات المُدُن بالمملكة.وبحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان - خلال لقائه الوزراء اليونانيين- مجالات العمل المُشتركة في برامج وأنشطة إدارة النفايات وإعادة التطوير، أنسنة المدن، التخطيط الحضري، والاستثمار، التطوير العقاري، بالإضافة إلى مجالات البِنية التحتية، وتقنية البناء، وتصريف السيول، وإمكانية تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطبيقاتها، كما قدّم معاليه نموذجاً عن التخطيط الحضري والموجّهات التصميمية بالمملكة، واطّلع على أحد برامج الإسكان التي يتم العمل بها في اليونان.كما التقى معاليه عمدة أثينا كونستانتينوس باكويانيس، وتطرّق الجانبان لتجربة أنسنة المُدُن في البلدين، والرؤية التي يتم الأخذ بها في تقديم خدمات المدينة، كما اطّلع على تجربة إدارة المدينة في اليونان.وضمن أجندة اليوم الأول للزيارة، التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفداً من شركة CCC المُتخصّصة في مجال البناء والبِنية التحتية، مستمعاً لعرض تعريفي عن الشركة وأبرز مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط، وبحث سُبل التعاون معها في هذا المجال.// انتهى //22:11ت م0192