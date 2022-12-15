بيرن 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسعُقِدت اليوم في العاصمة السويسرية بيرن جولة المشاورات السياسية الخامسة بين وزارتي خارجية المملكة والاتحاد السويسري.ورأس الجانب السعودي في جولة المشاورات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، فيما رأس الجانب السويسري وزيرة الدولة المساعدة للشؤون الخارجية رئيسة شعبة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية مايا تيسافي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //22:15ت م0193