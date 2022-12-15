الدوحة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم، أن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك سيُدير مباراة الأرجنتين وفرنسا المقررة الأحد المقبل على ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022.ويُشرف البولندي على مباريات في دوري أبطال أوروبا بانتظام منذ بداياته في البطولة القارية عام 2012م.وسبق أن قاد مارتشينياك المباراة التي فازت فيها فرنسا على السويد بهدف دون رد، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية في 2020م.وسيساعده في المباراة النهائية للمونديال مواطناه بافل سوكولنيكي وتوماش ليستكييفيتش، وهم ثلاثي أدار مباريات في كأس العالم 2018م وكأس أوروبا 2016م.//انتهى//22:25ت م0194