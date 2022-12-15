واشنطن 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسعقدت الولايات المتحدة، في واشنطن، مع كوريا الجنوبية اجتماعات المشاورات السادسة حول السياسة الإلكترونية بين البلدين.وناقش الجانبان -بحسب بيان الخارجية الأمريكية اليوم- حماية ومرونة البنية التحتية الحيوية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التعاون السيبراني الثنائي، والتطورات في المحافل الإقليمية والدولية.//انتهى//22:30ت م0196