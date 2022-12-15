سياسي / انعقاد اجتماعات المشاورات السادسة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا بشأن السياسة السيبرانية
الخميس 1444/5/21 هـ الموافق 2022/12/15 م واس
واشنطن 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واس
عقدت الولايات المتحدة، في واشنطن، مع كوريا الجنوبية اجتماعات المشاورات السادسة حول السياسة الإلكترونية بين البلدين.
وناقش الجانبان -بحسب بيان الخارجية الأمريكية اليوم- حماية ومرونة البنية التحتية الحيوية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التعاون السيبراني الثنائي، والتطورات في المحافل الإقليمية والدولية.
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22:30ت م
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