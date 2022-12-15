الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساختتمت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في الرياض اليوم، أعمال المؤتمر السنوي التاسع للمراجعة الداخلية، والذي أقيم على مدار يومي 14 و 15 ديسمبر 2022م، تحت شعار "لنحدث الأثر"، بحضور ورعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين وإدارته التنفيذية بصفتهم ضيف المؤتمر.وشهد المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 30 متحدثاً محلياً ودولياً، وتفاعل أكثر من 4500 من منسوبي إدارات المراجعة الداخلية والمهتمين بالمهنة في مختلف القطاعات، الخروج بست توصيات من شأنها الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية وتمكين مهنة المراجعة الداخلية، تضمنت التأكيد على استقلالية أعمال المراجعة الداخلية في المنشآت، وضرورة منح مجالس الإدارات الدعم الكامل لإدارات ولجان المراجعة الداخلية، إضافة إلى استقطاب الكفاءات المميزة وفق المعايير المهنية لتعزيز العلاقة بين إدارة المراجعة الداخلية وأصحاب المصلحة.كما تضمنت التوصيات، التركيز على المعايير العالمية لمهنة المراجعة الداخلية بهدف حماية المنشآت من خلال التشريعات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون والمشاركة بين مجالس ولجان الإدارة وفريق عمل المراجعة الداخلية، إلى جانب تأكيد التعاون المشترك بين مختلف القطاعات التنظيمية في سبيل تحقيق التوجهات الحديثة لتطبيق معايير الحوكمة والامتثال والمخاطر، إضافة إلى تعزيز النشاط الرقابي وتفعيل نماذج المراجعة المرنة، وإصدار التقارير الدورية لمعالجة المخاطر في مراحلها الأولى، وتعزيز الاستفادة القصوى من الذكاء الصناعي والتطور الرقمي من أجل إيجاد فرص أكبر للابتكار والإبداع والدقة في مجال المراجعة الداخلية، للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات.// انتهى //22:41ت م0197