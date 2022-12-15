القاهرة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واستغلب فريق الاتحاد السكندري على ضيفه فريق فاركو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فاركو عند 7 نقاط في المركز الثامن.وفي منافسات الجولة ذاتها، حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزاً صعباً على ضيفه فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد سيراميكا بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز السادس، فيما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.كما فاز فريق المقاولون العرب على ضيفه فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد المقاولون إلى 10 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد إنبي عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.وتعادل فريق سموحة أمام مضيفه فريق الداخلية بدون أهداف، ليرتفع رصيد سموحة بهذه النتيجة إلى 7 نقاط في المركز العاشر، كما ارتفع رصيد الداخلية إلى 3 نقاط في المركز السابع عشر.//انتهى//22:45ت م0198