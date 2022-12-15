الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسنظم نادي سباقات الخيل - اليوم - حفله الـ 70 في موسم سباقات الرياض 2022 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث تضمن الحفل إحدى عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الـ١١ على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد أخو سارة، للمالك نواف ساري راشد المطيري، الشوط الثاني على مسافة 1400م فاز به الجواد سلوت سونج، لأبناء نايف العنزي، الشوط الثالث على مسافة 1400م فاز به الجواد مدباس، لأبناء محمد بن خيوط، الشوط الرابع على مسافة 1400م فازت به الفرس أوسلين، للمالك ماجد العبدالكريم، الشوط الخامس على مسافة 1400م فازت به الفرس أبراق، لإسطبل عذبة للسباقات، الشوط السادس على مسافة 1600م فاز به الجواد رسكي فال، للمالك تميم العبدالكريم، الشوط السابع على مسافة 1600م فازت به الفرس مزيونة، للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، الشوط الثامن على مسافة 1600م فاز به الجواد نجد الوفاء، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، الشوط التاسع على مسافة 1600م فاز به الجواد أنظم، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الشوط العاشر على مسافة 1800م فاز به الجواد الجزيل، للمالك عبدالرحمن المخضوب، الشوط الحادي عشر على مسافة 2000م فاز به الجواد مقام السعد، لأبناء بريكان البقمي.// انتهى //23:24ت م0200