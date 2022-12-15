بريدة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم - اليوم - حفل سباقه الثاني عشر لموسم 1444هـ، بحضور مدير الميدان عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول على مسافة 1400 م مفتوح الدرجات ( للخيل العربية ) ( عمر السنتين ) ( للخيالة المتمرنين ) حققه الجواد ( صخر الزامليه ) للمالك زامل السليم.الشوط الثاني على مسافة 1400م إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) حققته الفرس ( أغلى الحروف ) للمالك إسطبل الحسام.الشوط الثالث على مسافة 1400م إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر السنتين ) حققه الجواد ( نجم الاندلس ) للمالك إسطبل الأندلس .الشوط الرابع على مسافة 2000م إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) حققته الفرس ( ديم السحاب ) للمالك يوسف الدبيان.الشوط الخامس على مسافة 2000م إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات) حققه الجواد ( رمز القصيم ) للمالك محمد الموسى.الشوط السادس على مسافة 2000م إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) حققه الجواد ( عمرو ) للمالك عبدالعزيز الشاوي.الشوط السابع والرئيس على مسافة 2000م إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) حققه الجواد ( متنمر ) للمالك ناصر الدرع.وفي نهاية الحفل سلم مدير عام الميدان كأس الدعم الثاني عشر لمالك الجواد ( متنمر ) تركي الدرع .// انتهى //23:24ت م0202