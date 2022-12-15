الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية FEI ورئيس المجموعة السابعة سامي الدهامي - اليوم - الفارس البلجيكي عبدالقادر سعيد بلقب الشوط الكبير لفئة الخمس نجوم، أول أشواط الأسبوع الثاني والأخير من بطولة قفز السعودية في نسختها الثانية، وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية.ونجح الفارس البلجيكي في كسب الشوط بعد أن قطع مسافته بزمن 96.73 ثانية، وحل ثانياً الفارس اللتواني كريس تابس بزمن 72.49 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس التركي عمر كارفيلي بزمن 73.02 ثانية.وكان رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية علي السهلي قد توج الفارس خالد المبطي بالمركز الأول في شوط "جولتين" لفئة الخمس نجوم، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن 25.31 ثانية، وثانياً الفارس عبدالله الشربتلي بزمن 27.11 ثانية، والفارس الأردني إبراهيم بشارات في المركز الثالث بزمن 27.79 ثانية.وكانت منافسات اليوم الأول من الأسبوع الثاني، قد افتتحت بفوز الفارس ناصر البقمي بلقب شوط "جولتين مميزتين" لفئة النجمة الواحدة بزمن 32.17 ثانية، فيما حقق مشعل الحربي المركز الثاني بزمن 33.18 ثانية، والفارسة فنون الحميدان في المركز الثالث بزمن 33.87 ثانية.وفي الشوط الثاني "جولتين"، ظفر الفارس عبدالله الشربتلي بالمركز الأول، بزمن 24.49 ثانية، وحل ثانياً الفارس ناصر الشواف بزمن 26.34 ثانية، وثالثاً الفارس خالد المبطي بزمن 26.70 ثانية.// انتهى //23:40ت م0204