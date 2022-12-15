جدة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسانطلقت بمحافظة جدة اليوم الجولة الرابعة والأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية "رالي جدة", والتي يُشرف على تنظيمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون وزارة الرياضة، وذلك بمشاركة 25 سيارة، و11 درّاجة نارية، وأربع درّاجات كوادز.وسجَّلَ السائق السعودي يزيد الراجحي "تويوتا - أوفردرايف"، أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الاستعراضية التي بلغَ طولها عشرة كيلومترات، فيما تمكَّن الدرّاج الأُسترالي مارتن تشالمرز من تسجيل أسرع الأوقات في فئة الدرّاجات النارية، وسجَّل الدرّاج السعودي هيثم التويجري أسرع الأوقات في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز".واشتعلت المُنافسة في فئة "تي 3" للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية باكرًا بين السائقين السعوديين صالح السيف ودانيا عقيل، حيث يُنافسان على المركز الثالث في الترتيب العام للبُطولة والأول في فئة "تي 3", وتمكَّن صالح، مع ملّاحه إيغور أوخوتنيكوف، من إنهاء المعركة لمصلحته، متقدمًا بفارق 2.7 ثانيتين على دانيا، التي يُساعدها الملّاح الأوروغواياني سيرجيو لافوينتي.وفي فئة "تي 5" المُخصصة للشاحنات، أنهى الفريق السعودي المؤلف من السائق إبراهيم المهنّا والملّاح أسامة السند والميكانيكي رائد أبو ذيب المرحلة في المركز الـ 23 في الترتيب العام، والأول في فئته، يُشارك الفريق في شاحنة مرسيدس "يونيموغ".وأنهى الدرّاج الأُسترالي المُقيم في دولة قـَطـَر مارتن تشالمرز المرحلة أولًا في فئة الدرّاجات النارية، حيث يُشارك على متن درّاجة "بيتا"، تبِعهُ ثانيًا الدرّاج الإماراتي حمدان العلي، على متن "هاسكفارنا"، بفارق 21 ثانية، وأنهى الدرّاج السعودي أنس الرحياني المرحلة ثالثًا.وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات، والتي يُشارك فيها أربعة درّاجين سعوديين جميعهم مُشاركون على متن درّاجات "ياماها"، سجَّل هيثم التويجري أسرع الأوقات، تبِعه عبدالمجيد الخليفي وهاني النومسي.يُذكر أن المُنافسات الفعلية للرالي تبدأ يوم الجمعة بخوض المرحلة الخاصة الأولى وطولها 197 كيلومترًا تمتد في المناطق الصحراوية حول جدة، تبدأ من خليص وتنتهي في عسفان، علمًا بأنها مُقسَّمَة إلى قسمين، القسم الأول طوله 109 كيلومترات "المرحلة الخاصة الأولى - ب"، والآخر طوله 88 كيلومترًا "المرحلة الخاصة الأولى - ج"، يفصل بينهما مقطع مُحايد غير خاضع للتوقيت فيها نُقطة للتزوُّد بالوقود للدراجات النارية العادية ورُباعية العجلات "كوادز"، والسيارات الصحراوية الخفيفة فئتي "تي 3" و "تي 4".// انتهى //23:49ت م0205