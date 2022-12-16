بانغي 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية سحب آخر وحدة عسكرية قوامها 130 فردا من جمهورية إفريقيا الوسطى وقالت وزارة الدفاع في بيان "في 15 ديسمبر غادر الجنود الفرنسيون الذين كانوا متواجدين في جمهورية إفريقيا الوسطى في إطار المهمة اللوجستية تحت مظلة القيادة الوطنية"، مشيرة إلى أن "المهمة التي شارك في في تنفيذها 130 عسكريا فرنسيا، لم يعد لها مبرر عملي".وكانت الوحدة الفرنسية مسؤولة عن أيصال الإمدادات المادية التقنية للقاعدة التي يتمركز فيها أعضاء بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في العاصمة بانغي من أجل تحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى.// انتهى //02:04ت م0005