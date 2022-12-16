القدس 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وسط إطلاق النار والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلاً في بلدة العيسوية في القدس، بعد حملة مداهمات واسعة تخللها الاعتداء على الفلسطينيين واقتحام منازلهم .وفي نابلس اعتدى مستوطنون بالحجارة على مركبات الفلسطينيين المارة على الطرقات الواقعة في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، مما أدى لتحطيم واجهات عدة سيارات، وفق ما أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.// انتهى //05:26ت م0008