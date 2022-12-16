القدس المحتلة 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، خلال اجتماعه مع سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي والتي حذر فيها من الإجراءات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، من استيطان وضم وتهويد، والتي باتت تهدد كيان الوجود الفلسطيني، ومستقبل المؤسسات والدولة الفلسطينية، داعياً لاتخاذ إجراءات جدية لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة.واهتمت صحف الجمعة بتحذيرات مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، من وجود حراك تقوده الجماعات الاستيطانية، يستهدف تعزيز فرض إجراءات جديدة بالقدس، تعزز من سيادة دوائر الاحتلال الاسرائيلي المختلفة، وتفرض واقعاً يقلص الوجود الفلسطيني، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي يعزل القدس بشكل أوسع عن باقي الأرض الفلسطينية، ويؤدي إلى خلق حقائق جديدة على الأرض، تمنع أي تحرك سياسي مستقبلي على أساس حل الدولتين.وتناولت صحف فلسطين ردود الأفعال الفلسطينية المرحبة بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغالبية العظمى على قرار بحق فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية، لافتة النظر لدعوة برلمان الاتحاد الأوروبي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين، وتأكيده ضرورة حماية حل الدولتين، ودعم جهود إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بما في ذلك المطالبة بإنهاء الاحتلال، ووقف جميع القرارات الاستيطانية، بناءً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وسياسات الاتحاد الأوروبي ومبادرة السلام العربية.وتحدثت عن بيانات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي، تفيد أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا تزايد بشكل كبير في نوفمبر، ولرابع شهر على التوالي، وأن عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية "إيفتا" ارتفع بنسبة 17.4 بالمئة إلى 1.01 مليون سيارة، لافتة النظر أن البنك المركزي الأوروبي خفف من وتيرة تشديده النقدي ، لكنه أظهر عزمه على مواصلة الجهود والخطط لكبح التضخم المرتفع بشدة.// انتهى //07:25ت م0013