القاهرة 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بوزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد، حرص بلاده على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري والأمني.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بواشنطن، وتناولت تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النهضة الإثيوبي.وتناقلت صحف الجمعة تعهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على تحقيق رؤية المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد.وأنبأت عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، أمس، قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.ونشرت صحف مصر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، واقترح خطة جديدة للسلام في العالم، وتشديده على ضرورة وفاء الأمم المتحدة بالتعهدات الواردة في ميثاقها لهذا الهدف.// انتهى //09:24ت م0015