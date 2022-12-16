كوالالمبور 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسلقي تسعة أشخاص حتفهم إثر انهيار أرضي وقع في منطقة تخييم في ماليزيا اليوم، فيما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين.وأوضح قائد شرطة المنطقة سفيان عبدالله أنه تم إنقاذ 53 شخصًا في موقع الانهيار الأرضي، بينهم سبعة أصيبوا بجروح وتم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى.من جهة أخرى، قالت وكالة إدارة الكوارث الماليزية إن نحو 94 شخصًا كانوا في موقع التخييم في باتانج كالي، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمالي العاصمة كوالالمبور، عندما وقع الانهيار الأرضي في وقت مبكر اليوم الجمعة.// انتهى //09:40ت م0016