الرباط 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بنتيجة مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم أمام نظيره الفرنسي برسم نصف نهائي كأس العالم في كرة القدم بقطر، مبرزة أن العناصر المغربية تتطلع إلى أداء جيد خلال مباراة الترتيب أمام كرواتيا يوم غدٍ.وسلطت الضوء على لقاءات رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بواشنطن، على هامش القمة الأمريكية الإفريقية التي انعقدت بواشنطن.وأبرزت الصحف نتائج القمة الإفريقية الأمريكية، وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استثمارات جديدة بالقارة الإفريقية.وأخبرت عن إعلان السلطات في البيرو حالة الطوارئ بالبلاد، عقب احتجاجات تلت عزل الرئيس السابق، بينما أعلنت الرئيسة الجديدة عن تقديم موعد الانتخابات إلى ديسمبر المقبل.وأوردت صحف المغرب توقعات منظمة الصحة العالمية، بأن تنتهي خطورة فيروس (كوفيد-19) وجدري القردة، وأنهما لن يستمرا كحالتي طوارئ صحيتين عالميتين في العام 2023.// انتهى //09:49ت م0017