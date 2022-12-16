واشنطن 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ضرورة مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات الدول الإفريقية وبخاصة الدين الخارجي، مؤكدًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الأمنين الغذائي والمائي، وأن بلاده تنظر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً.جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال جلسة "تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية" ضمن أعمال القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن.وأشار الرئيس المصري إلى أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى إفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط مُيسرة، معربًا عن أمله في دعم الدول الكبرى للدول الإفريقية لتعظيم الاستفادة منها بالاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الزراعية.ودعا الرئيس السيسي الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادي لتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً عبر إعفاء الدول النامية من نسب مُقدرة من ديونها، واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.// انتهى //10:00ت م0018