القاهرة 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسعقدت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية التونسية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي اجتماعًا مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.وأوضح السفير الذوادي، فى بيان وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم، أن أهداف البعثة تتمثل في ملاحظة عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات، وتقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك تسجيل الناخبين والمرشحين والحملة الانتخابية، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة التونسية والمعايير والالتزامات الدولية المتعارف عليها.وأشار إلى أن البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية الملاحظة، يتبعه تقريرها النهائي الذي يتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة وتوصياتها في هذا الشأن.// انتهى //10:46ت م0019