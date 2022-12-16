الخرطوم 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على اختتام اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته رقم (114) بالخرطوم أمس، بحضور الوزراء والممثلين الدائمين وقيادات الجامعة العربية والسفراء والسلك الدبلوماسي، وأكد وزير المالية السوداني رئيس الدورة السابقة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور جبريل إبراهيم على أهمية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتطوير العلاقات التجارية والسوق العربية المشتركة والاستثمار بالتركيز على قضايا الأمن الغذائي.ولفتت الانتباه إلى اطمئنان اللجنة السودانية للتعامل مع الأمم المتحدة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، أمس على قيام الأمم المتحدة بإزالة الذخائر المتفجرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور في مساحة 101636 متراً مربعاً.وأخبرت صحف الجمعة عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في محلية المالحة التابعة لولاية شمال دارفور غرب السودان، استفاد منها 4.052 فردًا وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.وعرجت على لقاء رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد رئيس تحالف ميثاق التراضي الوطني بالسودان مبارك الفاضل المهدي بمكتبه أمس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان إيدان أوهارا، وبحث اللقاء الموقف الأوروبي حول الأزمة السياسية في السودان وجهود الحل.ونشرت صحف السودان تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، خلال اجتماعه مع سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي والتي حذر فيها من الإجراءات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، من استيطان وضم وتهويد، والتي باتت تهدد كيان الوجود الفلسطيني.// انتهى //11:14ت م0020