الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واستنظم جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة يوم غد بمقر جامعة الفيصل بالرياض "الملتقى السنوي الرابع تحت شعار "وطن طموح"، ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال رعاية ذوي الإعاقة والتعرف على كيفية تأهيلهم وفتح باب التعاون للمؤسسات لتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع لإيجاد فرص عمل للكفاءات المؤهلة من ذوي الإعاقة، والاهتمام بأسرهم وتحسين حياتهم.ويتضمن الملتقى 6 محاور مختلفة منها التعليم الجيد الشامل للجميع، وحقوق ذوي الإعاقة بالتوظيف والرعاية الاجتماعية ومستقبل التمكين لذوي الإعاقة في المملكة، ودور وسائل الإعلام في دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الرياضة والسياحة لذوي الإعاقة، والأسرة في ظل التغيرات الاجتماعية "الواقع والمأمول"، وتعزيز أفضل الممارسات الصحية لوطن طموح.ويصاحب فعاليات الملتقى معرض خاص بالمواهب الفنية والإبداعية من الموهوبين ذوي الإعاقة.//انتهى//11:15ت م0021