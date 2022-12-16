جدة 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسيشهد معرض جدة للكتاب 2022، اليوم تنظيم 5 ندوات حوارية، وجلستي "حديث الكتاب" التي تستضيف في لقاءاتها كتاباً ومختصين للحديث عن إصداراتهم، إلى جانب ورشة عمل بعنوان "فن الجوف في رحابة الحجاز" يقدمها فيصل النعمان، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض المقام تحت قبة (سوبر دوم) بجدة.ويأتي موضوع "توثيق فنون العمارة والتصميم وكتابتها ونشرها" كأهم الموضوعات لليوم التاسع من المعرض، لما لتوثيق هذا الفن من أهمية كبيرة في إتاحة المجال لاستمراره وانتشاره، حيث تقام ندوتان حواريتان حول هذا الموضوع يديرهما فهد العنقري، ففي اللقاء الأول يجتمع خبراء فن العمارة والتصميم؛ للخروج بأفضل الحلول الممكنة لاستدامته، وهم رضا سجيني، وفرحات طاشكندي، وخلود عطار، وعبدالرحمن قزاز، أما اللقاء الثاني فيشارك فيه كل من أليساندرا سيانشيتا من مؤسسة AWP، ومؤسس شركة نيو لندن للهندسة المعمارية الخبير والمعماري بيتر موراي، والأكاديمي كارلوس مونتانا.ويكشف الناشطان على مواقع التواصل الاجتماعي نايف مدخلي، وفيصل المغلوث، في الندوة الحوارية الثالثة التي تحمل عنوان "كيف تصنع محتواك المعرفي في قناة التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟"، أسرار صناعة المحتوى المؤثر، في لقاء يديره مصطفى هيج، بينما يستقرأ النقّاد الدكتور حسين بافقيه، والدكتور أحمد الهلالي، والدكتور حسن مدن، ومحمد الحرز، تجربة الشاعر محمد العلي ومشروعه الشعري الذي مثّل انعطافه مهمة في تاريخ الشعر العربي السعودي، وذلك في ندوةٍ حوارية بعنوان "قراءة في تجربة الشاعر محمد العلي" التي ستديرها الدكتورة ريم الفواز.ويخصص البرنامج الثقافي جلسة خامسة بعنوان "الابتعاث والمجتمع: هل سرّع من وتيرة التغيير؟"، ويديرها مقدم البرامج التلفزيونية معاذ الشيخ، محاوراً خلالها الدكتور عبدالسلام الوايل، والدكتور عبدالله المعجل، وحنان سيف، ليناقشوا التغييرات الاجتماعية التي أحدثها ابتعاث الطلاب والطالبات للدراسة خارج المملكة.وعلى مستوى جلسات "حديث الكتاب" فتأتي الأولى بعنوان "قصة تفاؤل سعودية" التي سيحاور خلالها حسن رحماني ضيفه الدكتور عبدالله المغلوث، حول كتبه وكتاباته التي مثلت جرعات تفاؤل لمكافحة اليأس وحالات الإحباط، بينما تأتي الثانية بعنوان "الوعي السيكولوجي" ويحل فيها ضيفاً استشاري الصحة النفسية الدكتور أحمد عمارة، ليتحدث عن أهمية الوعي السيكولوجي في لقاءٍ يديره عادل بارباع.// انتهى //11:17ت م0022