القدس 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسرحب الفلسطينيون بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقد صوتت لصالح القرار 168 دولة .وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار، يشكل رداً طبيعياً على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.وطالب وزير الخارجية الفلسطيني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل مع فلسطين للحصول على فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية لماهية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.// انتهى //11:19ت م0023