إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء تجدد الاشتباكات بين القوات الباكستانية والأفغانية عبر الحدود ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وسلطت الضوء على توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 200 حقيبة شتوية في المناطق الشمالية من باكستان، استفاد منها 1.400 شخص.وأخبرت عن حاجة باكستان إلى مساعدة ماسة للتعامل مع الكوارث المناخية التي ضربتها خلال الفترة الأخيرة.وأشارت صحف الجمعة إلى اتفاق باكستان وطاجيكستان على تعزيز التعاون الدفاعي والإنتاج الدفاعي والأمني واستكشاف سبل جديدة للتقدم والازدهار.وتطرقت إلى لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير أمس مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إيريك كوريلا الذي زار باكستان.وعرجت صحف إسلام آباد على تخطيط الحكومة الباكستانية تعزيز الصادرات التجارية في خطوة تهدف إلى رفع احتياطي العملة الأجنبية.// انتهى //11:21ت م0024