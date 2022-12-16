تونس 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في تونس غدًا مشيرة إلى تسجيل حوالي تسعة ملايين ناخب تونسي للمشاركة في عملية الاقتراع.وأشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.وعرجت صحف الجمعة على إعلان السلطات في البيرو حالة الطوارئ بالبلاد، عقب احتجاجات تلت عزل الرئيس السابق، بينما أعلنت الرئيسة الجديدة عن تقديم موعد الانتخابات إلى ديسمبر المقبل.وتطرقت إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مساعدات إنسانية إضافية بمليارات الدولارات لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الحاد في أفريقيا، التي تواجه أزمة غذائية أكبر وأكثر تعقيدًامن أي وقت مضى.وتناولت صحف تونس تصريحات لمنظمة الصحة العالمية، تتوقع فيها أن تنتهي خطورة فيروس (كوفيد-19) وجدري القردة في العام 2023.// انتهى //11:33ت م0026