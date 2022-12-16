تونس 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب.وبحث الجانبان وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، التحديات التي تفرضها مسألة الهجرة في ظل تنامي أعداد المهاجرين بدافع التغير المناخي والصراعات والتفاوت الاقتصادي وما يستدعيه ذلك من تعزيز للشراكات مع المنظمة الدولية للهجرة وبقية المنظمات الإنسانية ومكونات المجتمع المدني.// انتهى //12:02ت م0032