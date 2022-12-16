تونس 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واستنطلق في تونس غدًا الانتخابات التشريعية المبكرة لاختيار أعضاء مجلس نواب جدد، والتي ينظمها القانون الانتخابي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد في 15 سبتمبر الماضي.ويتنافس في الانتخابات ألف و58 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة، إضافة الى تسجيل حوالي تسعة ملايين ناخب تونسي للمشاركة في عملية الاقتراع.يُذكر أن عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية بالخارج قد انطلقت أمس على أن تستمر يومين آخرين وسط تكثيف الدعوات للناخبين للمشاركة بقوّة.// انتهى //12:06ت م0033