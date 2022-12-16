عام /"الأرصاد" : أمطار على منطقة جازان
الجمعة 1444/5/22 هـ الموافق 2022/12/16 م واس
جازان 22 جماد الاولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وشبه انعدام في الرؤية ، وتساقط للبرد وجريان السيول ، على منطقة جازان و محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والدرب ، وبيش ، وجزر فرسان والحرث ، والدائر بني مالك ، والعيدابي ، والريث ، وفيفا ، والعارضة ، هروب ، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة ستسمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
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12:12ت م
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