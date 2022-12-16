جازان 22 جماد الاولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وشبه انعدام في الرؤية ، وتساقط للبرد وجريان السيول ، على منطقة جازان و محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والدرب ، وبيش ، وجزر فرسان والحرث ، والدائر بني مالك ، والعيدابي ، والريث ، وفيفا ، والعارضة ، هروب ، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة ستسمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //12:12ت م0034