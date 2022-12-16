القاهرة 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واساختتمت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك (حارس الجنوب-2) الذي نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمجمع تدريب ميادين قوات حرس الحدود بمصر.وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان اليوم، أن المرحلة الختامية للتدريب تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تبرز أسلوب عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بما تفرضه طبيعة المناطق الحدودية والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل، وذلك باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة فى مجال تأمين الحدود.// انتهى //12:46ت م0036