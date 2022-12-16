لندن 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل إضرابًا ثانياً هذا الأسبوع لموظفي القطارات عبر المدن مسبباً اضطرابات واسعة في حركة المسافرين مع بدء موسم الإجازات.وسلطت الضوء على استمرار موجة البرد القارس في أجزاء واسعة من البلاد، مبرزة توقع هيئة الإرصاد الجوي نزول مزيد الجليد مع عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تبدأ الموجة في الانحسار تدريجياً.ونقلت تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء مخاطبته منتدى قادة الأعمال الأمريكية في إفريقيا، بتعزيز الإمدادات الغذائية ومعالجة حالة الطوارئ المناخية والشراكة مع دول القارة الأفريقية.وأخبرت صحف تونس عن مقتل 12 شخصاً على الأقل جراء انهيارات أرضية بالقرب من العاصمة الماليزية كوالالمبور، فيما تزال عمليات البحث جارية عن 20 شخصاً لا زالوا في عداد المفقودين.// انتهى //12:50ت م0038