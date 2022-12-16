تونس 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية تيموتي باتس.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الدولية للقضاء على هذه الآفة، والعمل على التسوية السلمية للنزاعات ومعالجة بؤر التوتر والصراعات.// انتهى //12:50ت م0039