جازان 22 جماد الاولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسنفذت أمانة منطقة جازان أمس ، مبادرة مجتمعية بالمسرح المفتوح بالمركز الحضاري بمدينة جازان تضم أكبر تجمع بشري لرسم شعار "بلدي" .وتهدف المبادرة التي سجل فيها "3076" متطوعاً ومتطوعة لإبراز الدور البلدي الذي تقوم به أمانة المنطقة، من خلال العمل على تعريف فئات المجتمع بمنصة بلدي، وما يُسند فيها من مهام وخدمات ميسره يمكن الاعتماد عليها في عملية الرصد والتواصل الفعال في الإجابة على الاستفسارات أو حل للملاحظات الواردة حسب الاختصاص الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بجميع أمانات وبلديات المناطق في المملكة.وأبانت الأمانة ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية أن قائمة المبادرات التي يتم التخطيط لتنفيذها بما يحقق الأهداف العامة للمنظومة، يركز على نوعية المبادرات ذات الأثر الأعلى على المجتمع، وما يعمل على توعيتهم وتثقيفهم بمجالات العمل في القطاع البلدي في إطار الوضوح والشفافية.//انتهى//13:29ت م0042