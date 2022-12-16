الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسنظمت رئاسة هيئة الأركان العامة ممثلة في هيئة التخطيط الإستراتيجي للقوات المسلحة في الرياض، منتدى "القدرات الحديثة " في نسخته الأولى، بمشاركة المملكة المتحدة وتسع دول وجهات إقليمية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثلون مجموعة دراغون، وذلك في الفترة 14-15 ديسمبر 2022م.وألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي كلمة في افتتاح المنتدى أكد فيها أهمية «القدرات الحديثة» وعدّها عنصرًا مهما في المعارك الحديثة، لأنها تتسم بالتطور المتسارع، الأمر الذي يتطلب استشراف مستقبلها لمواجهة التهديدات المحتملة.وبيّن أن الذكاء الاصطناعي يقود التحول الكبير في طبيعة التهديدات وخصائص الحرب الحديثة، وهذا التحول يتضمن مخاطر وفرصًا للقوة العسكرية.وناقش المنتدى في يومه الأول، الأنظمة غير المأهولة وخطرها على أمن المجال الجوي، ومجال الدفاع السيبراني.وتناول المشاركون في اليوم الثاني، التواصل الإستراتيجي وعمليات المعلومات، والدفاع الفضائي.الجدير بالذكر أن هذه تعد النسخة الأولى لمنتدى القدرات الحديثة للدول الأعضاء في مجموعة دراغون والتي يهدف تعاونها العسكري إلى مناقشة القضايا والمخاطر المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي وبحث الفرص المشتركة وتعزيز وتوسيع مجالات التعاون العسكري.// انتهى //13:41ت م0043