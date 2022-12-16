نجران 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأطلق فـرع وزارة المـوارد البشريـة والتنمية الاجتماعيـة بنجران أمس، مبادرة "الحـي المتطوع"، بالشراكة مع أمانة نجران، والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعيـة بالمنطقة، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، التي تستهدف حـي أبـا السـعود لنـشر ثقافـة التطـوع وتحسين المشهد الحضـاري.ويشارك في المبادرة التطوعية التي تستمر على مدى 5 أيام، أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، يسهمون في أعمال معالجة التشوه البصري بالحي، وإزالة الكتابات من على الجدران، والنظافة العامة والدهان، وصيانة الأرصفة والإنارة، وإعادة تأهيل البيوت الطينية القديمة، إضافة إلى تقديم السلال الغذائية وكسوة الشتاء للمستفيدين، وخدمات صيانة الكهرباء والسباكة لمنازل المحتاجين.// انتهى //13:48ت م0046