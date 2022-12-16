الأحساء 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بمقر المحافظة أمس، معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز ‏‏الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي للدارة تركي بن محمد الشويعر.واستمع سموّه إلى نبذة عن الدارة وأعمالها، والدور المناط بها في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث الوطن، مشيدًا بالجهود التي تبذلها في هذا المجال، مستعرضاً أبرز الأعمال والجهود التي تقوم بها الدارة والبرامج والمناشط العلمية والثقافية.ونوه الدكتور السماري بجهود سمو محافظ الأحساء ودعمه لكل ما من شأنه حفظ تاريخ الأحساء وتراثها الثقافي والحضاري العريق.// انتهى //15:18ت م0051