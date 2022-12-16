جدة 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2023، تفاصيل استعدادتها اللوجسيتية، قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق أكبر التحديات في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، الذي تستضيفه المملكة بالكامل للمرة الرابعة على التوالي خلال الفترة من 31 ديسمبر المقبل وحتى 15 يناير 2023.وكشف منظمو رالي داكار السعودية توفير أطقماً بشرية موزعة كل حسب اختصاصه، ويقوم عمل تلك الأطقم على توفير خدمات لوجستية لمساندة الرالي، كالخدمات الطبية القادرة على الاستجابة السريعة بفضل مجموعة متكاملة من الأجهزة والوسائل، ووسائل التنقل وخدمات الإقامة والتغذية.وتسعى المملكة إلى تقديم أفضل خدمة على مختلف الأصعدة لضمان تحقيق النجاح التنظيمي للحدث وخروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة المملكة، لا سيما وأن تنظيم مثل هذا الحدث العالمي يتطلّب جهوداً جبارة على مختلف المستويات، وبخاصة النواحي اللوجستية مع مشاركة أكثر من 450 مركبة في مختلف فئات السباق الذي تتخطى مسافته 8500 كلم، في نسخة تعدّ الأطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014، وبمشاركة سائقين من أكثر من 68 دولة مختلفة.ولإتمام المهام المُتعددة للطواقم التنظيمية وتلك المشاركة بالرالي، تم تسخير كم هائل من العتاد، والآليات اللوجستية، والإعلامية، وخدمات الإسعاف، وخصص المنظمون 15 طائرة هيليكوبتر، منها 4 مخصصين للنقل التلفزيوني، والباقي لإدارة السباق والضيافة والإسعاف وللطواقم الطبية.وعلاوة على النقل الجوي، تم تخصيص قافلة كبيرة من الحافلات والشاحنات للتنقل عبر المراحل وأخرى للمبيت، منها 32 شاحنة للمبيت، إلى جانب 25 شاحنة لإدارة العمليات والخدمات الطبية، إضافة إلى أكثر من 89 سيارة رُباعية الدفع منها 11 مخصصة للخدمات الطبية و38 سيارة مجهّزة خصيصاً للمسارات الوعرة، تم وضعها تحت تصرّف منظمي الرالي وإدارته، و40 سيارة للتنقل بين المراحل.وانطلاقاً من أهمية التغذية كأحد الأمور الأساسية لنجاح أي حدث، لاسيما بحجم رالي داكار السعودية، حرص المنظمون على توفير وجبات غذائية متكاملة، وبأجود المواصفات العالمية، حيث سيتم توزيع أكثر من 10000 وجبة يومياً للفطور والغداء والعشاء، على أكثر من 3500 فرد متواجدين في مخيم المبيت يومياً.كما حرص المنظمون على تواجد دعم طبي للتعامل السريع في حال حدوث أي طارئ أو عارض صحي لأي كان في الرالي، ويتواجد طاقمٌ طبيٌ مكوّن من 51 شخصاً طبيب ومُمرض ومعالج فيزيائي، منهم جراح و3 أطباء للطواريء و10 معالجين فيزيائيين، للتأكد من سلامة جميع المتواجدين في المعسكر، والذين يفوق عددهم 3500 شخص، ولتقديم العناية الصحية لهم في حال لزم الأمر.ويتألف مسار النسخة 45 من رالي داكار السعودية من 14 مرحلة وواحدة تمهيدية وتمتد منافساته على مدار 15 يوماً. وتبرز نسخة هذا العام بمسارات جديدة تأخذ المشاركين من شواطيء البحر الأحمر مروراً برمال صحراء المملكة وصولاً إلى الدمام على ساحل الخليج العربي، حيث يستهل السائقون المسيرةَ برحلةٍ تمهيدية من مخيم البحر في المناطق الجبلية الشمالية الغربية قبل التوجه إلى أقصى الجنوب الشرقي في رحلة تستغرق ثلاثة أيام عبر محيط من الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي، وسيمر المسار بالعلا وحائل والدوادمي والقدّية، وحرض، والربع الخالي وشيبة والهفوف والدمام.ومن المقرر أن يبدأ المشاركون في الوصول إلى المملكة يومي 27 و28 ديسمبر المقبل على أن تقام المرحلة التمهيدية وحفل الافتتاح يوم 31 ديسمبر، قبل انطلاق المنافسات الرسمية يوم 2 يناير.ويشار إلى أن المملكة قد استضافت منافسات رالي داكار السعودية في شهر يناير الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين العالميين، حيث استقطبت أكثر من 1000 مشارك يمثلون 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، على مدار 14 يوماً خلال 12 مرحلة، تنافس خلالها السائقون في 6 فئات.يذكر أن رالي داكار أحد أعرق السباقات في رياضة المحركات بالنظر إلى حجمه وأحداثه ومستوى الإثارة والحماس الذي يضمنه، ويتولى تنظيمه "منظمة أماوري سبورت" بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، والتي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتنسيق مع السلطات المحلية الأخرى.// انتهى //16:00ت م0056