واشنطن 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسحصل الدكتور فريح بن نائف العنزي مؤخراً، على براءة اختراع في مجال الأمن السيبراني من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.وجاءت براءة الاختراع للدكتور العنزي، نظير بناء منهجية إحصائية لقياس موثوقية شبكات الكمبيوتر التي اعتمدت على استخدام معلومات الثغرات الأمنية لأجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالشبكة.وأوضح الدكتور العنزي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه المنهجية كانت أحد أهم مخرجات رسالة الدكتوراة من جامعة جنوب فلوريدا بمدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وقد سُجلت باسمه وباسم المشرف على الأطروحة البروفيسور كريستوس بيتر تشوكوس.وأشار إلى أنه يمكن من خلال براءة الاختراع تحديد التفاعل بين الثغرات الأمنية (نقاط الضعف) والمتغيرات الفردية أو عوامل الخطر التي تقود الحد الأدنى من بيانات الخطوات اللازمة لاختراق شبكات الكمبيوتر.وقال: إن اكتساب فهم أفضل للعلاقة بين الثغرات وتفاعلاتها يمكن أن يزود مسؤولي الأمن السيبراني بمنظور وفهم أفضل للحالة الأمنية لشبكات الكمبيوتر.‏وأعرب العنزي عن شكره للحكومة الرشيدة على دعمها غير المحدود للبحث العلمي والابتكار، منوهاً بدعم وزارة التعليم وجامعة المجمعة أثناء فترة الابتعاث.// انتهى //16:48ت م0058