الصياهد 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واستصدّرت المنقية "منعتات" لمالكها المواطن جفران فلاح سعد السبيعي شوط فئة البداوة للون الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم، نتائج الفائزين في الشوط؛ حيث حصل على المركز الثاني الكويتي علوش ناصر العجمي بالمنقية "طايلات الشعل"، وحلّت في المركز الثالث منقية "مياحات الذهب" لمالكها المواطن عبد الرحمن أحمد الرويس.وحصل على المركز الرابع الكويتي بداح حماد فهد الدوسري بمنقيىة "الغوب "، فيما جاء بالمركز الخامس المواطن عبدالله بن مناحي العجمي بالمنقية "الشايخات"، وحصلت منقية "مسندات " لمالكها المواطن سعد محمد النفيعي على المركز السادس، ونال المركز السابع المواطن تركي سعود نايف الحثلين بالمنقية "العواصف"، وجاء ثامناً المواطن بداح طليحان السهلي بالمنقية "مرهيات"، وفي المركز التاسع المنقية "عسافات نجد " لمالكها المواطن محمد بن عبدالله العتيبي ونال المركز العاشر المواطن مقرن سعد المطيري بالمنقية "لهادات الشعل ".// انتهى //16:50ت م0061