جدة 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسيستعد المشاركون في النسخة 45 من رالي داكار، الرالي الأعرق والأكثر تحدياً في عالم رياضة المحركات، لخوض غمار تحدٍ جديد لطبيعة المملكة العربية السعودية الخلابة، واستكشاف تنوعها الجغرافي المميز، وذلك ضمن منافسات النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023، الذي تستضيفه المملكة بالكامل خلال الفترة من 31 ديسمبر المقبل وحتى 15 يناير 2023.ووصلت أكثر من 1000 مركبة مختلفة على متن سفينتين إلى ميناء ينبع، بعدما أبحرت من ميناء مارسيليا الفرنسي على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر، حيث بدأت عملية إنزال المركبات والمعدات قبل التوجه إلى مخيم البحر، موقع انطلاق النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023.وتتضمن حمولة السفينتين 125 دراجة نارية، و73 سيارة سباق، و56 شاحنة، و47 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية "تي 3"، و46 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، و19 درّاجة نارية رُباعية العجلات "كوادز"، و76 سيارة كلاسيكية، و13 شاحنة كلاسيكية، إلى جانب المركبات المساعدة ومركبات الإعلام ومركبات الشركة المنظمة.وتعد نسخة رالي داكار السعودية 2023 هي الأطول للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014، واستقطبت أكثر من 820 سائقا وملاحا يمثلون أكثر من 68 دولة مختلفة، ويضم السباق أكثر من 450 مركبة في مختلف فئات السباق.ويتميز رالي داكار السعودية 2023 بمسارات جديدة بنسبة 70%، يتخللها العديد المناطق التي تضم مختلف أنواع التضاريس، ليفتح المجال أمام المشاركين لاستكشاف أروع المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية في المملكة، كما سيخوض المتنافسون تحديات جديدة من شأنها رفع مستوى التشويق والحماس.ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية، و14 مرحلة عادية، حيث يستهل السائقون المسيرة برحلة تمهيدية من من شواطيء البحر الأحمرمن مخيم البحر في ينبع، قبل التوجه إلى أقصى الجنوب الشرقي، مروراً بالعلا، حائل، الدوادمي، والرياض وحرض، والربع الخالي، وشيبة، والهفوف، والدمام.ومن المقرر أن يبدأ المشاركون في الوصول إلى المملكة يومي 27 و28 ديسمبر المقبل على أن تقام المرحلة التمهيدية وحفل الافتتاح يوم 31 ديسمبر، قبل انطلاق المنافسات الرسمية يوم 1 يناير.// انتهى //16:50ت م0062