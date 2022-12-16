جنيف 22 جمادي الاول 1444 ه الموافق 16 ديسمبر 2022 واسأعلنت منظمة الصحة العالمية أن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا قارب على النفاذ، وأنه قد تم تخصيص جميع جرعات اللقاحات المتاحة ، ويتعين الانتظار لحين انتاج المزيد منها لتخصيصها .وقال رئيس فريق المنظمة لمكافحة الكوليرا فيليب باربوزا في تصريح صحفي : إن هذا التفشي للكوليرا غير مسبوق مقارنة بالاوبئة السابقة ، من حيث اتساع نطاقه جغرافيا ، وظهوره في ٢٦ دولة ، وارتفاع اعداد الوفيات التي يسببها .وأضاف ، أن أنتشار الكوليرا في الوقت الحاضر جاء بسبب التهديدات المتزايدة للتغير المناخي كالاعاصير والفيضانات والجفاف ، ما يحول دون الوصول إلى المياه النظيفة ، ويوفر بيئة ملائمة لانتشار الفيروس .// انتهى //17:32ت م0063