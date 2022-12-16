إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واساعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية أحد أهم العناصر الإرهابية المطلوبة أمنياً ، وذلك خلال عملية تم تنفيذها في العاصمة إسلام آباد.وأفاد قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة الباكستانية في بيان اليوم ، أن المعتقل كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في العاصمة إسلام آباد ، مشيراً إلى أن المعتقل أحد المخططين والمنفذين لهجوم انتحاري كان قد وقع في مدينة راولبندي المجاورة لإسلام آباد في عام 2009م، وأدى إلى مقتل 36 شخصاً .وأضاف أن قوات الأمن صادرت من حوزة المعتقل كمية من المتفجرات ومعدات تستخدم في تنفيذ التفجيرات، موضحا أنأجهزة الأمن تواصل التحقيق معه للتوصل إلى باقي عناصر الخلية الإرهابية التي ينتمي إليها.// انتهى //17:33ت م0064