الطائف 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف, شملت مركز الشفا والحدبان والطريق الدائري والمثناة وقروى وشهار سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.جعلها الله سقيا خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد.فيما نبهت إدارة الدفاع المدني العموم بالابتعاد عن مجاري الأودية ومجاري السيول، راجية السلامة للجميع.// انتهى //17:44ت م0065