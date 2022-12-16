الصياهد 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم، نتائج الفائزين في شوط فئة 20 أصايل مهجنات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 7.وحصل على المركز الأول الإماراتي ملهم مسلم الراشدي، وحلّت في المركز الثاني المنقية "هجن نجد" لمالكها المواطن ذيب بن محمد القحطاني، وحصل على المركز الثالث العماني خالد حميد القرني بمنقيىة "هجن السلطنة"، فيما جاء بالمركز الرابع المواطن سعود بن فهيد الهاجري بالمنقية "بنات جلمود"، وحصلت منقية "آل وحيشة" لمالكها المواطن محمد بن فهيد العجمي على المركز الخامس.// انتهى //17:49ت م0067