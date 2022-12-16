جنيف 22 جمادي الاول 1444 ه الموافق 16 ديسمبر 2022 واسأعلن برنامج الامم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد " اليوم أن عام 2022 شهد ارتفاعا تاريخيا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.وأعرب الأونكتاد في بيان ، عن القلق إزاء ارتفاع أسعار القمح ، وما يصاحبه من تخفيضات في قيمة العملات المحلية للدول النامية ، وارتفاع فواتير وإرداتها ، ما يمثل تحديا للأمن الغذائي على مستوي العالم ، لا سيما للدول المستوردة للغذاء.وأشار أنه على عكس ما حدث في أزمات الغذاء السابقة ، فان الدول النامية تواجه الآن عبئاً مزدوجاً، حيث يدفعوا أسعارًا أعلى ، مقابل المواد الغذائية التي يستوردونها ، وهذه الزيادة تتفاقم بسبب انخفاض قيمة عملاتهم مقابل الدولار الأمريكي ، ما يؤدي أيضا إلى تأكل الهامش المالي الذي تحتاجه العديد من البلدان النامية للتعافي من جائحة " كوفيد - 19 ".// انتهى //18:27ت م0069