الجزائر 22 جمادى الاولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، بالعاصمة واشنطن، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.وجرى خلال اللقاء وفق - وكالة الأنباء الجزائرية - بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، إلى جانب استعراض آخر التطورات في ليبيا وآفاق حل الأزمة الليبية على أسس الحوار والمصالحة الوطنية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها ومصالحها.// انتهى //18:28ت م0070