الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسكشف رئيس الاتحاد القطري للفروسية بدر الدرويش عن وجود تعاون وتطلع بين اتحادات الفروسية في دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة برنامج موحد لإتاحة الفرصة للفرسان لمشاركتهم في كل البطولات التي تقام في المملكة أو قطر أو باقي دول المجلس من بينها إقامة بطولة خليجية لقفز الحواجز.وأوضح الدرويش خلال حضوره منافسات بطولة "قفز السعودية" في أسبوعها الثاني، أن أحد الأهداف أيضاً وضع جدول يساعد على تطوير الرياضيين والحكام للوصول بهم للمحافل الدولية".وأضاف: "أن تنظيم المملكة العربية السعودية لبطولات قفز الحواجز أصبح عالمي والجميع يحتذي لجودة التنظيم ومشاركة أفضل المصنفين، مهنئاً صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على النجاحات ونتائج الفرسان السعوديين في البطولة، ودعمه الدائم للفرسان والحكام والمنظمين.// انتهى //19:11ت م0071