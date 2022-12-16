سياسي / مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية

الجمعة 1444/5/22 هـ الموافق 2022/12/16 م واس
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القدس 22 جمادي الأولى 1444هـ الموافق 16ديسمبر 2022م واس
قام مستوطنون اليوم بالإعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في قرى مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية، من خلال مهاجمة المزارعين في أراضيهم .
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين هاجموا عدة منازل للفلسطينيين في قرية مادما جنوب نابلس بالحجارة، وحطموا واجهات المركبات الفلسطينية المارة على الطريق ن وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي .
وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ، شرع مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية بشق طريق استيطاني في عمق أراضي قرية دورا، بهدف ربط المستوطنات، بعد ساعات من شروعهم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المدينة.
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19:16ت م
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