القدس 22 جمادي الأولى 1444هـ الموافق 16ديسمبر 2022م واسقام مستوطنون اليوم بالإعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في قرى مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية، من خلال مهاجمة المزارعين في أراضيهم .وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين هاجموا عدة منازل للفلسطينيين في قرية مادما جنوب نابلس بالحجارة، وحطموا واجهات المركبات الفلسطينية المارة على الطريق ن وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي .وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ، شرع مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية بشق طريق استيطاني في عمق أراضي قرية دورا، بهدف ربط المستوطنات، بعد ساعات من شروعهم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المدينة.// انتهى //19:16ت م0072