تونس 22 جمادى الاولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022م واسأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن بلاده ترفض الانحياز لتحالف ضدّ آخر وتنأى عن سياسة المحاور، وأن العولمة تدمر نفسها بنفسها وتونس لن تكون من ضحاياها .وقال الرئيس سعيد في تصريحات - لوكالة الأنباء التونسية - على هامش مشاركته في قمّة قادة الولايات المتحدة الأمريكيّة وإفريقيا المنعقدة بواشنطن : نحن عندما نسافر إلى الخارج، نصر باستمرار على مبدأ سيادة الشعب، مشدّدا على أنّ المسائل التونسيّة تتصدّر الأولويات التي يجب إيجاد حلول لها على أساس مقاربة تونسية حصرية .وأضاف أنّ إيجاد حلول لمشاكل تونس لا يمكن أن يتم فقط من خلال الأرقام، ولا من قبل صندوق النقد الدولي ، ولا من قبل أي صندوق آخر، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأيّ طرف أجنبي أن يفرض علينا حلوله أو بدائله الخاصة بمشاكلنا.وأوضح ، أن الحلول المقترحة الخارجية يجب، أن تأخذ ، بالإعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتونس، مؤكدا أنّ قرارات تونس قرارات سيادية وتنبع فقط من إرادة الشعب وتطلعاته إلى الحرية والكرامة.// انتهى //19:17ت م0073