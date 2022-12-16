الرياض 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واستغلب فريق أبها على ضيفه الطائي بـ 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 9 من دوري روشن السعودي.سجل لأبها الهدف الأول اللاعب سعد بقير عند الدقيقة 80، وأضاف زميله صالح العمري الهدف الثاني عند الدقيقة 95، فيما جاء هدف الطائي الوحيد عند الدقيقة 75 عن طريق اللاعب أمير سعيود.وبهذا الفوز رفع أبها رصيده لـ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز الـ 7.// انتهى //19:17ت م0074