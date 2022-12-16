إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 16 ديسمبر 2022 م واسحث وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري "مجموعة الـ77 والصين" على أداء دور ريادي لتعزيز اقتصادات البلدان النامية من خلال إحداث تغييرات ممنهجة.وأوضح خلال مشاركته خلال بالمؤتمر الوزاري لمجموعة الـ77 والصين اليوم في نيويورك ، أن البلدان النامية بحاجة ماسة إلى بذل جهود منسقة وممنهجة للتعافي من الأزمات المتعددة التي أثرت سلباً على اقتصاداتها.ودعا المجموعة إلى تعزيز المساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية واستعادة الاقتصاديات النامية، من أجل تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة.وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن البلدان النامية التي تعاني من الآثار السلبية لتغير المناخ يجب مساعدتها عاجلاً للتعافي من هذه الآثار.// انتهى //19:25ت م0076